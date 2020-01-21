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В Красноярском крае заключенный подложил вместо себя муляж и сбежал
6 часов назад
В красноярском поселке заключенный подложил вместо себя муляж и сбежал из колонии-поселения, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Прокуратура провела в колонии проверку, начальнику ИК внесено представление об устранении нарушений.
Установлено, что осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания, — говорится в сообщении. — Совершению побега способствовали нарушения сотрудниками Уголовно-исполнительного кодекса.
Беглеца в тот же день задержали на железнодорожной станции Иланская. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за побег из мест лишения свободы.
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