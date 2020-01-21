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21 января,
2020
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В Красноярском крае заключенный подложил вместо себя муляж и сбежал

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В красноярском поселке заключенный подложил вместо себя муляж и сбежал из колонии-поселения, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Прокуратура провела в колонии проверку, начальнику ИК внесено представление об устранении нарушений.

В Красноярском крае заключенный подложил вместо себя муляж и сбежал

Установлено, что осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания, — говорится в сообщении. — Совершению побега способствовали нарушения сотрудниками Уголовно-исполнительного кодекса.

Беглеца в тот же день задержали на железнодорожной станции Иланская. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за побег из мест лишения свободы. 


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