В Красноярском крае задержан мужчина, скрывавшийся от следствия 6 лет

Правоохранители в Красноярском крае заключили под стражу мужчину, который шесть лет назад похитил 20-летнего жителя Сосновоборска. Об этом сообщает СК по региону.
В августе 2014 года исчез 20-летний житель города Сосновоборска Красноярского края. Позже его тело обнаружили в лесном массиве около автодороги Красноярск-Железногорск. По факту возбудили уголовное дело.
Двоих фигурантов дела задержали через некоторое время после совершения преступления. Их признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы каждому. В отношении организатора было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Ему удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск.
Отмечается, что следователи задержали организатора преступления в доме по улице Судостроительной города Красноярска. Суд заключил обвиняемого под стражу.
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