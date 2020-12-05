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05 декабря,
2020
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В Красноярском крае задержан мужчина, скрывавшийся от следствия 6 лет

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Правоохранители в Красноярском крае заключили под стражу мужчину, который шесть лет назад похитил 20-летнего жителя Сосновоборска. Об этом сообщает СК по региону. 

В августе 2014 года исчез 20-летний житель города Сосновоборска Красноярского края. Позже его тело обнаружили в лесном массиве около автодороги Красноярск-Железногорск. По факту возбудили уголовное дело.

В Красноярском крае задержан мужчина, скрывавшийся от следствия 6 лет

По версии следствия, в августе 2014-го года между двумя мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. С целью отомстить обвиняемый привлек двух подельников. Втроем они похитили молодого человека, участвовавшего в конфликте, надели на него наручники и вывезли в багажнике иномарки на седьмой километр автодороги Красноярск-Железногорск. Похищение потерпевшего сопровождалось причинением ему телесных повреждений. После этого злоумышленники оставили мужчину в лесополосе и скрылись с места происшествия, — отметили в СК.

Двоих фигурантов дела задержали через некоторое время после совершения преступления. Их признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы каждому. В отношении организатора было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Ему удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. 


Отмечается, что следователи задержали организатора преступления  в доме по улице Судостроительной города Красноярска. Суд заключил обвиняемого под стражу. 



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