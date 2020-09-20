В Красноярском крае за взятки арестовали экс-министра лесного хозяйства

В Красноярском крае арестовали бывшего министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, сообщает Следственный комитет по региону. Его подозревают в получении взятки.

В отношении бывшего министра возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, с марта 2018-го по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», номинальными учредителями которой являлись знакомые родного брата министра, а фактически компанией руководил сам брат.





«Подозреваемый в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг», — пояснили в СК.





За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову.