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20 сентября,
2020
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В Красноярском крае за взятки арестовали экс-министра лесного хозяйства

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Красноярском крае арестовали бывшего министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, сообщает Следственный комитет по региону. Его подозревают в получении взятки.

В отношении бывшего министра возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Димитрий Маслодудов
Димитрий Маслодудов

По версии следствия, с марта 2018-го по март 2020 года министр лесного хозяйства Красноярского края покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», номинальными учредителями которой являлись знакомые родного брата министра, а фактически компанией руководил сам брат.


«Подозреваемый в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор  и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг», — пояснили в СК. 


За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову. 

Суд арестовал экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова на два месяца. 


Подозреваемый  вину в преступлении не признал и в содеянном не раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.


Как сообщили в управлении пресс-службы правительства региона, 15 сентября 2020 года главный по лесу в Красноярском крае уволился по собственному желанию. Димитрий Маслодудов занимал должность министра лесного хозяйства Красноярского края с января 2018-го. 



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