В Красноярском крае ураган повалил деревья в палаточном лагере на спящих людей и автомобили; в результате погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По информации МЧС, ночью, 5 июля, во время сильной грозы и ветра более десяти деревьев рухнули на палаточный лагерь у озера Маслеево в Красноярском крае. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих.







В результате происшествия один человек погиб, еще пять получили травмы, в том числе 14-летний подросток. Пострадали около 20 машин и 10 палаток.

