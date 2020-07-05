В Красноярском крае ураган повалил деревья в палаточном лагере на спящих людей
В Красноярском крае ураган повалил деревья в палаточном лагере на спящих людей и автомобили; в результате погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По информации МЧС, ночью, 5 июля, во время сильной грозы и ветра более десяти деревьев рухнули на палаточный лагерь у озера Маслеево в Красноярском крае. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих.
В результате происшествия один человек погиб, еще пять получили травмы, в том числе 14-летний подросток. Пострадали около 20 машин и 10 палаток.
Озере Маслеево популярное место отдыха жителей Дзержинского района Красноярского Края.
«На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель». Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. Всего к ликвидации последствий стихии были привлечены 33 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС — 22 человека и 6 единиц техники», — сообщается на сайте ГУ МЧС.
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