В Красноярском крае снимают ограничения: новые правила самоизоляции

Красноярский край переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Изменение в постановление о режиме самоизоляции подписал губернатор Александр Усс.

С 10 августа в крае открываются детские сады, школы, спортзалы, техникумы, колледжи, фитнес-центры и бассейны, но по-прежнему не смогут работать кафе и рестораны. Но открылись летние веранды.







По информации правительства края, разрешат работать организациям розничной торговли непродовольственными товарами, имеющим отдельный наружный вход и площадь торгового зала до 800 квадратных метров.







При этом посетители торгового центра должны находиться там из расчета один человек на четыре квадратных метра площади торгового зала.





Также работу возобновят музеи и библиотеки. Начнут работать бани и сауны, бассейны, фитнес-центры, спортивные залы и иные объекты физической культуры и спорта. При этом групповые занятия смогут посещать не более 20 человек единовременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50% от их единовременной пропускной способности.





Смогут приступить к тренировкам, в том числе и в крытых спортивных комплексах, воспитанники спортивных школ и академий по видам спорта. Разрешается проводить официальные спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи профессиональных клубов, без присутствия зрителей.





Режим ограничительных мер для отдельных организаций будет продлен по 6 сентября.





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