В Красноярском крае из-за сильных дождей рухнули два автомобильных моста

Два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края на 65 и 50 километрах дороги Партизанское - Мина разрушились из-за сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Движение перекрыли.

Сводный отряд полиции дежурит на автодорогах в Партизанском и Манском районах из-за непростой паводковой ситуации в регионе.

Нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами — поселками Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана. Проехать туда теперь можно через Манский район.

По информации МЧС, утром, 7 июня, из-за обильных осадков и последующего паводка произошел подъем воды в реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Вода подтопила участок дороги на 25-м километре трассы между Щетинкино и Джойкой. Автомобилисты вынуждены объезжать 600 км через Минусинск. В МЧС предупреждают, что 7 и 8 июня вода поднимется на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан на 30-80 сантиметров. Достижение опасных отметок ожидается на реке Оя – село Ермаковское и реке Кебеж – село Григорьевка Красноярского Края.





Также в Красноярском крае из-за сильных дождей из берегов вышла река Кувай, в поселке Колбинское произошло наводнение. В населенном пункте 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтоплено 36 приусадебных участков, на которых расположены 30 домов, жителей этих домов эвакуировали часть в пункт временного размещения, который находится в здание Колбинского сельсовета, а другая часть размещена по родственникам. Всего в спасении участвовали 82 человека и 22 единицы техники.





Отмечается, что в Красноярске дождевые воды затопили улицы города. Местные жители размещают в социальных сетях фотографии залитых дорог.

