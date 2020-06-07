В Красноярском крае из-за сильных дождей рухнули два автомобильных моста
Два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края на 65 и 50 километрах дороги Партизанское - Мина разрушились из-за сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Движение перекрыли.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сразу несколько происшествий из-за паводков в Красноярском крае. ⠀ Близ поселка Щетинкино Курагинского района произошло разрушение деревянного моста через реку Сейба на 25 км. трассы Щетинкино – Джотка (подмыло 3 опоры, разрушен 1 пролет моста). Можно объехать только через Минусинск (600 км). На место направлена техника дорожно ремонтно-строительного управления N10 Курагинского района. ⠀ В Партизанском районе из-за разрушения моста (1 км, подмыты опоры) закрыто движение по автодороге Кой-Мина. Людей отправляют в объезд через Манский район по трассе Саяны-Выезжий Лог. ⠀ На участке железной дороги «Абакан – Тайшет» на 708 км пикет №3 произошёл подмыв рекой Мана ж/д насыпи. С одной стороны оголилось 6 секций полотна. В превентивных целях ограничено движение на участке станций «Кой – Хабайдак», объезд организован через станцию Ачинск. ⠀ Напомню, что с 3 июня из-за повышения уровня воды в реке Амыл в связи с проливными дождями закрыт участок автомобильной дороги «Каратузское- Старая Копь», а также приостановлена работа паромной переправы. ⠀ Также временно закрыта понтонная переправа через р. Оя в Ермаковском районе на автодороге «Жеблахты - Ивановка» в связи повышения уровня воды в реке, вызванного проливными дождями.
Нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами — поселками Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана. Проехать туда теперь можно через Манский район.
Сводный отряд полиции дежурит на автодорогах в Партизанском и Манском районах из-за непростой паводковой ситуации в регионе.
По информации МЧС, утром, 7 июня, из-за обильных осадков и последующего паводка произошел подъем воды в реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Вода подтопила участок дороги на 25-м километре трассы между Щетинкино и Джойкой. Автомобилисты вынуждены объезжать 600 км через Минусинск. В МЧС предупреждают, что 7 и 8 июня вода поднимется на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан на 30-80 сантиметров. Достижение опасных отметок ожидается на реке Оя – село Ермаковское и реке Кебеж – село Григорьевка Красноярского Края.
Также в Красноярском крае из-за сильных дождей из берегов вышла река Кувай, в поселке Колбинское произошло наводнение. В населенном пункте 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтоплено 36 приусадебных участков, на которых расположены 30 домов, жителей этих домов эвакуировали часть в пункт временного размещения, который находится в здание Колбинского сельсовета, а другая часть размещена по родственникам. Всего в спасении участвовали 82 человека и 22 единицы техники.
Отмечается, что в Красноярске дождевые воды затопили улицы города. Местные жители размещают в социальных сетях фотографии залитых дорог.
Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?