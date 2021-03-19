В красноярском аэропорту собаки будут помогать людям, которые бояться летать

В аэропорту Красноярска стартовал проект эмоциональной поддержки авиапассажиров с помощью специально обученных собак. Собаки будут помогать тем, кто испытывает дискомфорт в полете. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, в первый день проекта к кинологам и их питомцам было более пятидесяти обращений. В основном подходили и взаимодействовали с животными семьи с детьми. Но также были пенсионеры, одинокие пассажиры», — пишет агентство со ссылкой на представителя пресс-службы.





По данным пресс-службы, в рамках нового проекта Emotional Support Dog (собаки эмоциональной поддержки) в определенные дни четвероногие в сопровождении кинологов будут прогуливаться по залу в стерильной зоне аэропорта на третьем этаже. По данным специалистов, собаки могут оказать психологическую помощь пассажирам, подарить ощущение комфорта и стабилизировать настроение человека перед полетом.





«Все желающие смогут подойти, погладить, поиграть, угостить их лакомством, сфотографироваться и задать интересующие вопросы специалистам», — пояснили в красноярском аэропорту.





Собаки будут присутствовать в аэропорту дважды в месяц утром. Проект реализуется совместно с приютом для бездомных собак.