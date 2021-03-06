В Красноярске закрыли три предприятия после массового отравления школьников

Больше 130 школьников в Красноярске отравились после обедов в столовой, причиной тому иерсиниозная инфекция. Специалисты Роспотребнадзора изъяли крупную партию овощей и закрыли три предприятия, занимавшихся их поставкой в школы. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 т овощной продукции», — отмечают специалисты ведомства.

Поставками овощей в красноярские школы занимается ООО «Респект». Организатор питания — ООО «Развитие». Также была приостановлена деятельность производителя овощной продукции — сельхозпредприятия из Березовского района края СПК «Аленушка».





«Деятельность указанных юридических лиц приостановлена, возбуждены дела об административной ответственности за нарушения санитарного законодательства в отношении юридических и должностных лиц, материалы переданы в суд», — пояснили в Роспотребнадзоре.





Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).









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