В Красноярске задержали экс-депутата регионального Заксобрания и бизнесмена Анатолия Быкова

По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым банды Александра Наумова случился конфликт с Быковым из-за распределения полученных денег. Через некоторое время перед авто, на котором ехал Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделали Наумов и его друг Кирилл Войтенко, поэтому решил убить их.

Как сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю, Быкова задержали по подозрению в организации убийств Александра Наумова и Кирилла Войтенко, совершенных в 1994 году.

Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды, — говорится в сообщении СК. — Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства – Сергей Бакуров и Владимир Чучков – расстреляли их из автомата и пистолета.

Ранее следователи задержали и осудили Сергея Бакурова и Владимира Татаренкова. Первого приговорили к пожизненному заключению, второй получил 13 лет лишения свободы. В ходе следственных действий Татаренков дал показания на Анатолия Быкова.





Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.





Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. Позже судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.



Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2