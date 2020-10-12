В Красноярске суд начал рассматривать иск Росприроднадзора к «Норникелю»

Красноярский краевой суд начал рассматривать иск Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК)» о возмещении ущерба после аварии на ТЭЦ-3. Напомним, тогда в землю и водоемы вылилось более 20 тысяч тонн дизтоплива. Путин вводил в стране режим ЧС, а экологи назвали аварию крупнейшей в русской Арктике.

Росприроднадзор требует от предприятия возместить ущерб на сумму около 148 млрд рублей. В «Норникеле» считают сумму завышенной, по расчетам экспертов компании, она должна быть в семь раз меньше – 21,4 млрд рублей.





Истец предполагает, что после вынесения приговора «Норильско-Таймырская энергетическая компания», дочернее предприятие «Норникеля», может быть объявлено банкротом и ликвидировано. На этом основании Росприроднадзор просит привлечь к участию в процессе в качестве второй стороны ГМК «Норильский Никель».





Представитель ответчика возражает, что до вынесения приговора рассуждения о возможном банкротстве – это «иллюзия и предположение», поэтому просит ходатайство отклонить. Также юрист «Норникеля» просит не приобщать к делу документы проверок деятельности предприятия на основании того, что предметом разбирательства является конкретная авария, а не вся деятельность НТЭК. С ходатайством о приобщении к делу видеозаписи работ по устранению последствий разлива предприятие соглашается и считает, что они «подробно и в хронологическом порядке позволяют рассмотреть действия, принятые для ликвидации аварии».





На заседании присутствует глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Заседание в прямом эфире транслирует красноярский канал «ТРК 7».





UPD 12:35 Суд удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц ГМК «Норильский никель» и Министерства экологии Красноярского края.







UPD 13:35 Ответчик не отрицает того, при аварии на ТЭЦ-3 природе был причинен ущерб, но называет исковые требования необоснованными. Причина разлива на данный момент не установлена и ей могли стать «обстоятельства непреодолимой силы», такие как таяние вечной мерзлоты, утверждает представитель «Норникеля». От причин аварии, в свою очередь, зависит и сумма ущерба. Предприятие также продолжает настаивать на том, что его сотрудники оперативно начали устранять последствия разлива, поэтому при подсчете суммы ущерба нельзя применять максимальные повышающие коэффициенты. Кроме того, считают в «Норникеле», в иске озвучены завышенные объемы дизтоплива, попавшего в воду.





Истец возражает, что причина аварии на ТЭЦ-3 — разгерметизация, и не так уж важно, почему она произошла. Юрист говорит, что емкость с дизтопливом относится к объектам повышенной опасности, поэтому НТЭК должен был предусмотреть разливные факторы, способные привести к аварии, в том числе и таяние вечной мерзлоты. Все анализы и подсчеты, утверждает представитель Росприроднадзора, верны.





Новость дополняется.





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.





15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласно этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.





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