В Красноярске пенсионерка получила более 24 млн рублей от незаконной банковской деятельности

61-летняя пенсионерка из Красноярска учредила более 15 фиктивных компаний и получила 24 млн дохода от незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте краевого УМВД. Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина с декабря 2014 по январь 2019 года, осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций — переводила деньги, открывала и вела банковские счета, обслуживала юридические лица без регистрации и специального разрешения.





«Ее доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 миллионов рублей, что является особо крупным», — подчеркивается в сообщении УМВД по Красноярскому краю.





В ходе оперативных мероприятий 61-летнюю подозреваемую задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Во время осмотра жилища у подозреваемой изъяли компьютерную технику, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документацию. На ее счета на сумму около миллиона рублей наложен арест.





Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации.





Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.



