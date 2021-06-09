Добрые новости
09 июня,
2021
1
видео
Новости

В Красноярске пассажир такси обстрелял велосипедистов

ТВ2
ТВ2
10 минут назад

В Красноярске полиция проверяет обстоятельства дорожного конфликта, который произошел на одной из магистралей города. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД по Красноярскому краю.


Основанием для проверки послужила видеозапись, которая накануне появилась в паблике «ЧП Красноярск». На ее кадрах видно, как такси поравнялось с группой велосипедистов. Пассажир, который находится на переднем кресле, протянул руку с пистолетом в открытое окно и открыл стрельбу по спортсменам. Судя по всему, стрелок был вооружен пневматическим пистолетом.

В настоящее время полиция устанавливает личности всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.