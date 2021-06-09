В Красноярске пассажир такси обстрелял велосипедистов

В Красноярске полиция проверяет обстоятельства дорожного конфликта, который произошел на одной из магистралей города. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД по Красноярскому краю.





Основанием для проверки послужила видеозапись, которая накануне появилась в паблике «ЧП Красноярск». На ее кадрах видно, как такси поравнялось с группой велосипедистов. Пассажир, который находится на переднем кресле, протянул руку с пистолетом в открытое окно и открыл стрельбу по спортсменам. Судя по всему, стрелок был вооружен пневматическим пистолетом.

В настоящее время полиция устанавливает личности всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.