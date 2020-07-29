В Красноярске осудили пенсионерку, заработавшую на незаконном обналичивании 24 млн рублей

В Красноярске рассмотрели дело о незаконной банковской деятельности, обвиняемой по которому проходила пенсионерка. По версии следствия, за четыре года женщина заработала более 24 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру региона.

Суд решил, что с декабря 2014 по январь 2019 года пенсионерка занималась банковской деятельностью без разрешения и регистрации. За незаконные банковские операции она получала процент от поступивших сумм. Нелегальный доход превысил 24 миллиона рублей, из них 23 миллиона женщина получила за обналичивание денег.



Учтя признание вины подсудимой и ее пенсионный возраст, суд приговорил пенсионерку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также ей придется выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.



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