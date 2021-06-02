В Красноярске объявили режим угрозы ЧС

Власти Красноярска ввели режим угрозы ЧС в связи с возможным подтоплением из-за сброса воды с Саяно-Шушенской ГЭС. Его решили вести после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.





«Это связано с угрозой возникновения ЧС в связи с предстоящим увеличением объёмов расходования воды на Красноярской ГЭС. С 14 часов 2 июня они составят 6000 кубометров в секунду и к пятнице возрастут до 7000 кубометров в секунду», — говорится в сообщении мэрии Красноярска.





Власти отмечают, что уровень воды в Енисее продолжит подниматься, поэтому администрациям районов поручено ежедневно проводить осмотр обстановки на наиболее опасных участках береговой черты.





В частности, подтопления прогнозируют на пониженных участках прибрежной зоны в Красноярске, Усть-Мане, Овсянке, Слизневе, Дивногорске, Ермолаеве, Есаулове Березовского района, Кубекове, Куваршине, Частоостровском Емельяновского района, Атаманове, Кононове Сухобузимского района.





«Просим жителей ограничить пребывание, а также работы в прибрежных зонах, обеспечить сохранность имущества и ценных вещей, по возможности отключить электричество. Особо бдительными просим быть дачников. По прогнозам повышенные сбросы на Красноярской ГЭС могут продлиться до конца июня», — цитирует Тайга.инфо руководителя агентства ГО и ЧС Евгения Мусса.





Также губернатор края Александр Усс также обсудил паводковую ситуация с руководителем Росгидромета, который рассказа, что в этом году из-за большого запаса воды в Саянах, приток в Енисее будет рекордным за сто лет.





«В этом году на конец мая запасы воды в снежном покрове Западного и Восточного Саянов действительно рекордные. Они близки к историческому максимуму за весь период наблюдений и составляют от 210 до 240% нормы, то есть эта вода, которая еще поступит в водохранилища на Енисее — Саяно-Шушенское и Красноярское. Уже в мае приток воды был достаточно большой, в июне мы ожидаем, что он в Саяно-Шушенском и Красноярском водохранилищах будет на 35−50% больше нормы. Повторяемость такого большого притока — 1 раз в 100 лет», — объяснил директор российского Гидрометцентра Сергей Борщ.





Отметим, Красноярская ГЭС анонсировала открытие плотины на сегодня, 14. 00. Жители Красноярска и Дивногорска приехали посмотреть на редкое событие, сообщает телеграм-канал Борус.