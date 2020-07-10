В Красноярске наблюдатели и волонтеры викторины по поправкам не получили зарплату

Наблюдатели и волонтеры викторины по поправкам в Конституцию в Красноярске жалуются, что им не заплатили за неделю работы на избирательных участках. Большинство из них работали без договоров, а кураторы, которые набирали людей, перестали выходить на связь. По неофициальным данным, деньги не могут получить более 300 человек.

Перевести деньги всем, кто работал на избирательных участках Красноярского края, обещали 2-3 июля – в ближайшие дни после завершения голосования.





«Нам обещали подписать договор в первые дни, как мы начали работать, с 25 июня. Приезжать на УИК нам нужно было к 8:00, рабочий день заканчивался в 20:00. За эту работу нам пообещали выплатить 7 тыс. руб. до 10 июля. В итоге ни денег, ни подписанного договора у нас нет, кормят завтраками, — рассказала ТВК одна из волонтеров. — Отношение хамское, хотя мы отработали честно все эти дни. Договор нам не выдали на руки, мы фактически бесправны, кому сейчас докажешь, что мы все эти дни работали».





Девушка отмечает, что сроков, когда им выдадут договор о работе, никто не называет.





«Я думаю, что никто нам эти договоры на руки не выдаст. Потому что по договору они обязаны уплатить НДФЛ, а платить они не будут, просто проведут эти деньги по внутренней отчетности. А с каждого человека – 910 руб., в нашем районе около 60 волонтеров на лотерее было, это без учета реальных наблюдателей, которых по двое на участке. То есть с каждого участка неуплаченных налогов минимум 3 тыс. 640 руб. Да, ребята боялись лишний раз слово сказать и попросить подписанный договор, а это должны были выдать по закону еще до начала работы. Сейчас кураторы обрывают диалог о поводу оплаты и договора, а теперь и вовсе перестали отвечать», — говорит она.





«ТВК Красноярск» готовят запрос в Общественную палату Красноярского края.







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