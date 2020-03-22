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22 марта,
2020
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Новости

В Красноярске на комбинате школьного питания сократили зарплату из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В муниципальном школьном комбинате питания в Красноярске сократили зарплаты сотрудникам из-за инфекции COVID-2019. Об этом написал на своей странице ВКонтакте депутат Законодательного собрания в Красноярске Александр Глисков. 


Он рассказал ТВ2, что сократить планируют зарплату у работников столовой. Директора и административный персонал изменения не коснутся. В приказе, который депутату отправили работники комбината, говорится, что зарплату с 23 марта будут начислять в размере двух третей оклада пропорционально времени простоя.

В Красноярске на комбинате школьного питания сократили зарплату из-за коронавируса

«Формально простой есть, но он длится пока неделю. Потом все равно начинаются каникулы в школах. Поэтому нарушение в части того, что в приказе обозначен неопределенный период. Но предприятие муниципальное, стратегическое, муниципалитет мог бы позаботиться о сотрудниках. Если, например, отменить банкет, заказанный администрацией Красноярска на сумму больше 560 тысяч рублей, то этих денег хватило бы компенсировать комбинату месяц простоя», — отметил Александр Глисков. 

Депутат собирается отправить запросы в прокуратуру и трудовую инспекцию. 


По данным центра занятости Красноярского края, работники столовой получают зарплату чуть больше 19 тысяч рублей в месяц. 


Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 306 человек, из них выписали 18 человек. В Красноярском крае обнаружили пять случаев заражения.


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