В Красноярске на комбинате школьного питания сократили зарплату из-за коронавируса

В муниципальном школьном комбинате питания в Красноярске сократили зарплаты сотрудникам из-за инфекции COVID-2019. Об этом написал на своей странице ВКонтакте депутат Законодательного собрания в Красноярске Александр Глисков.





Он рассказал ТВ2, что сократить планируют зарплату у работников столовой. Директора и административный персонал изменения не коснутся. В приказе, который депутату отправили работники комбината, говорится, что зарплату с 23 марта будут начислять в размере двух третей оклада пропорционально времени простоя.