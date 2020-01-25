В Красноярске хотят закрепить «Трезвость» в Конституции и закрыть алкомаркеты
Активисты движения «Трезвая Россия» в Красноярске предложили внести поправки в Конституцию РФ, пишет издание «Проспект Мира». Они хотят закрепить в документе понятие «Трезвости» (с заглавной буквы). К 2023 году закрыть все алкогольные магазины.
В главу 7 Конституции предлагают внести следующий пункт:
«Государство, охраняя здоровье и благополучие граждан, с целью улучшения демографической ситуации, повышения эффективности экономики и обороноспособности страны признает отнимание Трезвости особо опасным видом социального паразитизма, законодательство соответствует данным науки и практики и защищает граждан от любых действий, ведущих к отниманию Трезвости».
Активисты предлагают перенести торговлю алкоголем и табачной продукцией в специализированные магазины и с каждым годом сокращать время их работы вплоть до полного закрытия в 2023 году.
Предложение о поправках в Конституцию уже направлено в Госдуму и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. Отмечается, что в Красноярске проводятся разъясняющие беседы с населением, публикуются материалы о ценности Трезвости, а в школах с детьми проводятся уроки Трезвости.
Также активисты выступают за запрет продажи алкоголя на первых этажах жилых домов, пишет «Прима».
В Томске тоже есть активисты, которые выступают за сохранение трезвости. Томич Александр Корягин рассказал ТВ2, как в городе работают учителя трезвости. Подробнее об этом читайте в материале «Хотим показать, что трезвость — это естественное состояние человека».
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении поддержали закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратов, расположенных в жилых домах. Инициатива грозит закрытием тысячам заведений, прежде всего точкам по продаже пива. Дата рассмотрения закона во втором чтении еще не назначена.
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