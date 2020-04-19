В Красноярске два пациента скончались от COVID-19

В Красноярском крае скончались первые два пациента с коронавирусом. Они находились на лечении в больницах в Красноярске. Как передает региональный оперштаб, пациенты были пожилого возраста с хроническими заболеваниями.
За последние сутки зарегистрированы 2 летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции. Это пожилые пациенты, с наличием хронических заболеваний. Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического исследования, – говорится в сообщении ведомства.
Пол и точный возраст умерших, а также то, откуда они поступили в Красноярск, минздрав края не уточняет.
Родственники одного из умерших от коронавируса в Красноярске рассказали о том, как заразился пожилой мужчина. Внучка погибшего написала об этом на своей странице в Instagram. Ее дед мог заразиться коронавирусом больше двух недель назад, когда был на операции в Красноярском краевом глазном центре. По возвращению домой он почувствовал недомогание, похожее на обычную простуду. Спустя 8 дней семья получила сообщение от глазного центра о возможном контакте дедушки с инфицированным коронавирусом. По словам внучки, тем временем болезнь мужчины перетекла в двухстороннее воспаление легких. Тест на коронавирус оказался положительным. Супруга мужчины тоже заболела.
Как пишет Newslab, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по случаям заболевания коронавирусом среди нескольких пациентов Красноярского глазного центра.
По данным на 19 апреля, в Красноярском крае 300 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 17 человек выздоровели. В России диагноз «коронавирус» подтвердился у 6060 человек, итого заболевших по стране 42 853 человека. Число погибших за все время наблюдения составило 361 человек.
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