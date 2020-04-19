В Красноярске два пациента скончались от COVID-19

В Красноярском крае скончались первые два пациента с коронавирусом. Они находились на лечении в больницах в Красноярске. Как передает региональный оперштаб, пациенты были пожилого возраста с хроническими заболеваниями.

За последние сутки зарегистрированы 2 летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции. Это пожилые пациенты, с наличием хронических заболеваний. Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического исследования, – говорится в сообщении ведомства.

Пол и точный возраст умерших, а также то, откуда они поступили в Красноярск, минздрав края не уточняет.





Родственники одного из умерших от коронавируса в Красноярске рассказали о том, как заразился пожилой мужчина. Внучка погибшего написала об этом на своей странице в Instagram. Ее дед мог заразиться коронавирусом больше двух недель назад, когда был на операции в Красноярском краевом глазном центре. По возвращению домой он почувствовал недомогание, похожее на обычную простуду. Спустя 8 дней семья получила сообщение от глазного центра о возможном контакте дедушки с инфицированным коронавирусом. По словам внучки, тем временем болезнь мужчины перетекла в двухстороннее воспаление легких. Тест на коронавирус оказался положительным. Супруга мужчины тоже заболела.