Добрые новости
19 апреля,
2020
1
фото
Новости

В Красноярске два пациента скончались от COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Красноярском крае скончались первые два пациента с коронавирусом. Они находились на лечении в больницах в Красноярске. Как передает региональный оперштаб, пациенты были пожилого возраста с хроническими заболеваниями. 

За последние сутки зарегистрированы 2 летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции. Это пожилые пациенты, с наличием хронических заболеваний. Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического исследования, – говорится в сообщении ведомства.

Пол и точный возраст умерших, а также то, откуда они поступили в Красноярск, минздрав края не уточняет.


Родственники одного из умерших от коронавируса в Красноярске  рассказали о том, как заразился пожилой мужчина. Внучка погибшего написала об этом на своей странице в Instagram. Ее дед мог заразиться коронавирусом больше двух недель назад, когда был на операции в Красноярском краевом глазном центре. По возвращению домой он почувствовал недомогание, похожее на обычную простуду. Спустя 8 дней семья получила сообщение от глазного центра о возможном контакте дедушки с инфицированным коронавирусом. По словам внучки, тем временем болезнь мужчины перетекла в двухстороннее воспаление легких. Тест на коронавирус оказался положительным. Супруга мужчины тоже заболела.

В Красноярске два пациента скончались от COVID-19

Как пишет Newslab,  Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по случаям заболевания коронавирусом среди нескольких пациентов Красноярского глазного центра.

По данным на 19 апреля, в Красноярском крае 300 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 17 человек выздоровели. В России диагноз «коронавирус» подтвердился у 6060 человек, итого заболевших по стране 42 853 человека. Число погибших за все время наблюдения составило 361 человек.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.