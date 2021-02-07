В Красноярске арестовали двух работников сгоревшего склада автозапчастей

Напомним, крупный пожар площадью 3,5 тысячи квадратных метров на складе автозапчастей «Автотрейд» произошел в Красноярске утром 3 февраля. Во время пожара в здании обрушилась кровля, под обрушение попали пожарные, обследовавшие здание. Очевидцы говорили, что в помещении есть человек. По информации МЧС, интенсивность горения в здании внезапно увеличилась, спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь им выдвинулись коллеги. Запаса кислородного баллона пропавших хватало на 40 минут, а найти пожарных не удавалось дольше. Их тела нашли в ночь на 4 февраля. Троих красноярских пожарных, погибших при тушении пожара на складе автозапчастей, президент посмертно наградил Орденами Мужества.