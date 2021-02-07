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07 февраля,
2021
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В Красноярске арестовали двух работников сгоревшего склада автозапчастей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Красноярске суд арестовал двух работников «Автотрейд-КСК» за нарушение требований пожарной безопасности на складе автозапчастей. Ранее при тушении пожара на складе погибли четыре человека. 

В Красноярске арестовали двух работников сгоревшего склада автозапчастей
Фото: krk.sledcom.ru

33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Напомним, крупный пожар площадью 3,5 тысячи квадратных метров на складе автозапчастей «Автотрейд» произошел в Красноярске утром 3 февраля. Во время пожара в здании обрушилась кровля, под обрушение попали пожарные, обследовавшие здание. Очевидцы говорили, что в помещении есть человек. По информации МЧС, интенсивность горения в здании внезапно увеличилась, спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь им выдвинулись коллеги. Запаса кислородного баллона пропавших хватало на 40 минут, а найти пожарных не удавалось дольше. Их тела нашли в ночь на 4 февраля. Троих красноярских пожарных, погибших при тушении пожара на складе автозапчастей, президент посмертно наградил Орденами Мужества.

В Красноярске арестовали двух работников сгоревшего склада автозапчастей
Фото: 24.mchs.gov.ru

СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели четверых человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причина пожара выясняется.


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