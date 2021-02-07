В Красноярске арестовали двух работников сгоревшего склада автозапчастей

В Красноярске суд арестовал двух работников «Автотрейд-КСК» за нарушение требований пожарной безопасности на складе автозапчастей. Ранее при тушении пожара на складе погибли четыре человека.
33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.
Напомним, крупный пожар площадью 3,5 тысячи квадратных метров на складе автозапчастей «Автотрейд» произошел в Красноярске утром 3 февраля. Во время пожара в здании обрушилась кровля, под обрушение попали пожарные, обследовавшие здание. Очевидцы говорили, что в помещении есть человек. По информации МЧС, интенсивность горения в здании внезапно увеличилась, спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь им выдвинулись коллеги. Запаса кислородного баллона пропавших хватало на 40 минут, а найти пожарных не удавалось дольше. Их тела нашли в ночь на 4 февраля. Троих красноярских пожарных, погибших при тушении пожара на складе автозапчастей, президент посмертно наградил Орденами Мужества.
СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели четверых человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причина пожара выясняется.
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