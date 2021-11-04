В Красном кресте в Томске прошла «треш-практика» по оказанию первой медицинской помощи

В общественной организации «Красный крест» в Томске прошла «треш-практика» по оказанию первой медицинской помощи. Был имитирован взрыв газа в жилом здании, в результате которого якобы пострадала семья из пяти человек. В роли спасателей и жертв были люди, ничего не имеющие общего с медиками и спасателями.

Такие «треш-практики» проходят в томском «Красном кресте» уже второй год. Название они получили благодаря хаосу, творящемуся на площадке. Мигающий красный свет, звуки взрывов, крики, темнота — это все создает атмосферу ужаса и вызывает панику.

Координатор курсов первой помощи Кристина Качурина следит за скоростью и качеством оказания физической и психологической помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. После вызова скорой, проводится разбор действий спасателей.

Раньше в таких практиках могли участвовать только волонтеры «Красного креста» и поисковой организации «ЛизаАлерт». Сейчас любой желающий может записаться на курсы по оказанию первой помощи, прослушать лекции, потренироваться на манекене. Только потом спасатель будет допущен к участию в «треш-практике».

Автор: Анастасия Смоленцева