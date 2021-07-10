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Главная Новости В Краснодарском крае туристов без прививок будут штрафовать на 30 тысяч рублей
Новости

В Краснодарском крае туристов без прививок будут штрафовать на 30 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Туристов, которые будут заселяться в гостиницы Краснодарского края, обяжут вакцинироваться в течение трех дней со дня заселения. Если человек самостоятельно не обратится в прививочный пункт, ему грозит штраф. Правила начнут действовать с 1 августа. 

Как сообщили на сайте администрации Краснодарского края, в июле для заселения в отели взрослым и молодежи от 15 до 18 лет достаточно будет показать медицинский документ или сертификат о перенесенном коронавирусе из личного кабинета портала Госуслуг (если со дня выздоровления прошло не больше полугода) или же ПЦР-тест (полученный не ранее чем за три календарных дня до предъявления). Кроме того, совершеннолетним придется иметь справку о прохождении первого этапа вакцинации.

Автор:  Юлия Фаллер

С 1 августа людей старше 18 лет, въезжающих в гостиницы только с отрицательными ПЦР-тестами, обяжут давать согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня заселения. 

Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);

В регионе режим повышенной готовности продлили до 1 октября.

По данным ТАСС, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.

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