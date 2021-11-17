В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для полицейских и пожилых людей

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев внес изменения в постановление об обязательной вакцинации против коронавируса для отдельных категорий граждан. К ранее указанным категориям добавились сотрудники правоохранительных органов и люди старше 60 лет.

«В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше. Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022», — рассказал Горяев в своем телеграм-канале.

Он также заявил о необходимости принять дополнительные меры по иммунизации против коронавируса людей старше 60 лет, поскольку в Красноярском крае сохраняется высокий уровень заболеваемости среди пожилых людей.

С 23 июля в регионе действует постановление об обязательной вакцинации нескольких категорий граждан. Оно обязывает руководителей организаций, для сотрудников которых введена обязательная вакцинация, иметь в штате не менее 80% привитых или переболевших сотрудников. Не прошедших вакцинацию до 15 декабря работодатели обязаны отстранить от работы или перевести на дистанционный формат. Ранее постановление распространялось на работников сферы услуг, образования, здравоохранения, торговли и ЖКХ.

С 15 ноября в Красноярском крае расширили применение QR-кодов. Теперь документ о прививке или недавно перенесенной болезни необходим для посещения общепита, учреждений культуры, спортивных объектов и заведений сферы услуг. Кроме того, с 15 ноября в регионе введен частичный локдаун для людей старше 60 лет: выходить из дома им разрешено только по уважительным причинам. Всех пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями обязали перевести на дистанционный формат работы.