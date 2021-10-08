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В Красноярском крае снова произошло массовое отравление школьников

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46 учеников школы №100 Железногорска могли отравиться в столовой. Как сообщает Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу администрации города, у детей поднялась температура и началась рвота.

По словам директора школы Владимира Люто, девять детей обратились в больницу, троих из них госпитализировали, остальных оставили лечиться дома. Он отметил, что пока невозможно идентифицировать, что это такое. Но начальная школа отправлена на дистанционное обучение, а в среднем и старшем звене таких симптомов не зафиксировано.

Замглавы Железногорска по социальным вопросам Евгений Карташов отметил, что температура и рвота проявлялась у детей в течение двух дней. Сейчас специалисты делают смывы, ведомства проводят проверку.

«Надеюсь, что это не отравление, потому что в столовой питаются дети старшего и среднего звеньев, учителя. Мы проводим свою проверку. Как только будут понятны причины, соответственно, все виновные будут наказаны», — цитирует Тайга.инфо Карташова.

Автор:  gig26.ru
Школа №100 Железногорска
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