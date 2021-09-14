В Красноярском крае сдали на металлолом меч скифской эпохи

На пункте приема металлолома на юге Красноярского края был обнаружен тагарский железный меч из частной коллекции, сообщает «Наука в Сибири». Новосибирские археологи исследовали его и пришли к выводу, что характеристики артефакта, длина которого составляет 59,5 сантиметра, позволяют отнести его к типу коротких мечей. По мнению ученых, скорее всего, артефакт имеет импортное происхождение и был изготовлен в V–IV веках до нашей эры, но не исключили, что это мог быть местный «экспериментальный» образец конца III–II веков до нашей эры.
«Исследованный меч характеризуется широким прямым клинком, плоской рукоятью, а также округлым навершием и бабочковидным перекрестием. Несмотря на плохую сохранность, очевидно, что рукоять и лезвие были выкованы из одного куска металла. Общая длина предмета составляет 59,5 сантиметра. Длина клинка — 45 сантиметров, ширина — около семи сантиметров, а максимальная толщина — четыре миллиметра. Рукоять плоская, овально прямоугольной формы, а навершие изготовлено в виде овала кольцевой формы», — пишет «Наука в Сибири».
Такой короткий меч был эффективен при нанесении рубящих ударов и защите головы и туловища. В ближнем бою им можно было наносить и колющие удары. Археологи отмечают, что, по всей видимости, для применения именно этого меча в бою использовали хват овергард. Так как длина рукояти меча всего 8 сантиметров, когда как средняя ширина ладони взрослого мужчины составляет 12 сантиметров. Овергард — особый хват меча, когда указательный палец «прихватывает» гарду, выходя к клинку.
Тагарская культура относится к раннему железному веку. Своих покойников тагарцы хоронили с уменьшенными или миниатюрными бронзовыми предметами вооружения — кинжалами, чеканами и ножами, которыми заменяли оружие обычных размеров.