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В Красноярском крае сдали на металлолом меч скифской эпохи

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На пункте приема металлолома на юге Красноярского края был обнаружен тагарский железный меч из частной коллекции, сообщает «Наука в Сибири». Новосибирские археологи исследовали его и пришли к выводу, что характеристики артефакта, длина которого составляет 59,5 сантиметра, позволяют отнести его к типу коротких мечей. По мнению ученых, скорее всего, артефакт имеет импортное происхождение и был изготовлен в V–IV веках до нашей эры, но не исключили, что это мог быть местный «экспериментальный» образец конца III–II веков до нашей эры.

«Исследованный меч характеризуется широким прямым клинком, плоской рукоятью, а также округлым навершием и бабочковидным перекрестием. Несмотря на плохую сохранность, очевидно, что рукоять и лезвие были выкованы из одного куска металла. Общая длина предмета составляет 59,5 сантиметра. Длина клинка — 45 сантиметров, ширина — около семи сантиметров, а максимальная толщина — четыре миллиметра. Рукоять плоская, овально прямоугольной формы, а навершие изготовлено в виде овала кольцевой формы», — пишет «Наука в Сибири».

Автор:  Олег Митько и др. / Вестник НГУ. Серия: История, филология, 2021

Такой короткий меч был эффективен при нанесении рубящих ударов и защите головы и туловища. В ближнем бою им можно было наносить и колющие удары. Археологи отмечают, что, по всей видимости, для применения именно этого меча в бою использовали хват овергард. Так как длина рукояти меча всего 8 сантиметров, когда как средняя ширина ладони взрослого мужчины составляет 12 сантиметров. Овергард — особый хват меча, когда указательный палец «прихватывает» гарду, выходя к клинку.

Тагарская культура относится к раннему железному веку. Своих покойников тагарцы хоронили с уменьшенными или миниатюрными бронзовыми предметами вооружения — кинжалами, чеканами и ножами, которыми заменяли оружие обычных размеров.

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