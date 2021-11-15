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В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей

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Власти Красноярского края планируют дополнить список людей, для которых является обязательной вакцинация от коронавируса. Планируется, что поставить прививку будут должны все граждане старше 60 лет, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на главу краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

«В настоящий момент прорабатываются изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43, касающиеся категорий граждан, подлежащих вакцинации. Прежде всего они предусматриваются для лиц в возрасте 60 лет и старше», — написал Горяев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в регионе сохраняется высокая заболеваемость ковидом среди пожилых людей, а из-за распространенности у них хронических болезней заражение коронавирусом нередко приводит к летальному исходу.

С 15 ноября в Красноярском крае расширили применение QR-кодов. Теперь документ о прививке или недавно перенесенной болезни необходим для посещения общепита, учреждений культуры, спортивных объектов и заведений сферы услуг. Кроме того, с 15 ноября в регионе введен частичный локдаун для людей старше 60 лет: выходить из дома им разрешено только по уважительным причинам. Всех пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями обязали перевести на дистанционный формат работы.

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