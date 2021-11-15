В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей

Власти Красноярского края планируют дополнить список людей, для которых является обязательной вакцинация от коронавируса. Планируется, что поставить прививку будут должны все граждане старше 60 лет, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на главу краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

«В настоящий момент прорабатываются изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43, касающиеся категорий граждан, подлежащих вакцинации. Прежде всего они предусматриваются для лиц в возрасте 60 лет и старше», — написал Горяев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в регионе сохраняется высокая заболеваемость ковидом среди пожилых людей, а из-за распространенности у них хронических болезней заражение коронавирусом нередко приводит к летальному исходу.

С 15 ноября в Красноярском крае расширили применение QR-кодов. Теперь документ о прививке или недавно перенесенной болезни необходим для посещения общепита, учреждений культуры, спортивных объектов и заведений сферы услуг. Кроме того, с 15 ноября в регионе введен частичный локдаун для людей старше 60 лет: выходить из дома им разрешено только по уважительным причинам. Всех пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями обязали перевести на дистанционный формат работы.