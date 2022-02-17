Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В Красноярском крае нашли редких кудрявых свиней
Новости

В Красноярском крае нашли редких кудрявых свиней

ТВ2 ТВ2

Во время сельскохозяйственной переписи в Красноярском крае обнаружили ферму, где разводят редких пушистых свиней, пишет портал «Наш Красноярский край» со ссылкой на Красноярскстат.

Сообщается, что владелец фермерского хозяйства Дмитрий Куцко единственный, кто в России занимается разведением чистокровной породы свиней мангалица. Этих свиней вывели в Венгрии, но это не декоративный вид — ценится сало, которое получают от особей породы.

Отметим, по запросу в поисковых системах находятся новости из разных регионов России о небольших фермерских хозяйствах, где также разводят мангалиц. Например, в Курске, Твери, Удмуртии.

Автор:  Красноярскстат
Автор:  Красноярскстат

По данным открытых источников, породу мангалица вывели в средине XIX века через скрещивание венгерских пород с европейским кабаном и сербской шумадийской породой. В итоге эти свиньи имеют густую кудрявую шерсть, похожую на овечью. Кроме мангалицы существовала лишь одна известная порода свиней с длинной шерстью — вымершая линкольнширская кудрявошёрстная свинья из Англии.

Всего в Красноярском крае насчитывали больше 490 тысяч свиней разных пород, большинство из них содержатся сельскохозяйственными организациями, лишь 22,5 % на домашнем подворье и 0,5 % живут в фермерских хозяйствах.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.