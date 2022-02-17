В Красноярском крае нашли редких кудрявых свиней

Во время сельскохозяйственной переписи в Красноярском крае обнаружили ферму, где разводят редких пушистых свиней, пишет портал «Наш Красноярский край» со ссылкой на Красноярскстат.
Сообщается, что владелец фермерского хозяйства Дмитрий Куцко единственный, кто в России занимается разведением чистокровной породы свиней мангалица. Этих свиней вывели в Венгрии, но это не декоративный вид — ценится сало, которое получают от особей породы.
Отметим, по запросу в поисковых системах находятся новости из разных регионов России о небольших фермерских хозяйствах, где также разводят мангалиц. Например, в Курске, Твери, Удмуртии.
По данным открытых источников, породу мангалица вывели в средине XIX века через скрещивание венгерских пород с европейским кабаном и сербской шумадийской породой. В итоге эти свиньи имеют густую кудрявую шерсть, похожую на овечью. Кроме мангалицы существовала лишь одна известная порода свиней с длинной шерстью — вымершая линкольнширская кудрявошёрстная свинья из Англии.
Всего в Красноярском крае насчитывали больше 490 тысяч свиней разных пород, большинство из них содержатся сельскохозяйственными организациями, лишь 22,5 % на домашнем подворье и 0,5 % живут в фермерских хозяйствах.