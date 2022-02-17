В Красноярском крае нашли редких кудрявых свиней

Во время сельскохозяйственной переписи в Красноярском крае обнаружили ферму, где разводят редких пушистых свиней, пишет портал «Наш Красноярский край» со ссылкой на Красноярскстат.

Сообщается, что владелец фермерского хозяйства Дмитрий Куцко единственный, кто в России занимается разведением чистокровной породы свиней мангалица. Этих свиней вывели в Венгрии, но это не декоративный вид — ценится сало, которое получают от особей породы.

Отметим, по запросу в поисковых системах находятся новости из разных регионов России о небольших фермерских хозяйствах, где также разводят мангалиц. Например, в Курске, Твери, Удмуртии.