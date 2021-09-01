В Красноярском крае отменили режим ЧС, который ввели после массовой гибели северных оленей

В начале августа мы сообщали, что на севере Красноярского края было обнаружено около 1,2 тысячи трупов диких северных оленей. После этого, 14 августа, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Таймырского муниципального района сообщила, что режим ЧС снят.

«В период с 19 по 27 августа все туши были перенесены в места складирования, проведено уничтожение путем сжигания трупов дикого северного оленя до получения зольного остатка, места захоронения и береговая площадка подвергнуты механической уборке и дезинфекции. Всего силами добровольцев было собрано 1 158 туш дикого северного оленя. В связи с устранением последствий ЧС принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации», — сообщила пресс-служба.

Как сообщал краевой главк полиции, по результатам исследований никаких заболеваний у погибших животных обнаружено не было. По информации ветеринарного врача, во всех образцах, взятых на экспертизу, выявлены признаки утопления, в легких обнаружены остатки речной воды.