1683 ступени: в Красноярском крае открыли самую длинную лестницу в России

В Красноярском крае завершено строительство нового туристического проекта — самой длинной лестницы в России. Ее протяженность — 1200 метров, это 1683 ступени. Лестница соединяет заповедник «Столбы» и Торгашинский хребет. 1 декабря губернатор региона Александр Усс открыл объект и оценил обзор на Столбы и окрестности реки Базаихи со специально оборудованной смотровой площадки.
«Это было достаточно популярное место у красноярцев, но не очень обжитое и не очень облагороженное. Вообще окрестности Красноярска — это уникальные ландшафты. Великолепные смотровые площадки. И вот в последние годы, когда мы обустраиваем, они открываются и красноярцам, и гостям города. И становятся явной достопримечательностью нашего города и предметом гордости», — цитирует Александра Усса пресс-служба губернатора региона.
Во время спуска по лестнице Усс осмотрел оборудованные видовые площадки со скамейками, подчеркнув, что проект выполнен с минимальным воздействием на природный ландшафт. Особенно эффектно объект выглядит вечером, когда включается подсветка, которая есть на всей протяженности лестницы.