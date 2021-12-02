1683 ступени: в Красноярском крае открыли самую длинную лестницу в России

«Это было достаточно популярное место у красноярцев, но не очень обжитое и не очень облагороженное. Вообще окрестности Красноярска — это уникальные ландшафты. Великолепные смотровые площадки. И вот в последние годы, когда мы обустраиваем, они открываются и красноярцам, и гостям города. И становятся явной достопримечательностью нашего города и предметом гордости», — цитирует Александра Усса пресс-служба губернатора региона.