{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В Красноярском крае нашли 56 мертвых оленей. Инспектора охотнадзора вынуждают уволиться
Новости

В Красноярском крае нашли 56 мертвых оленей. Инспектора охотнадзора вынуждают уволиться

ТВ2
ТВ2 ТВ2
56 минут назад

В поселке Хатанга на севере Красноярского края нашли 56 мертвых оленей, 17 из них были застрелены из ружья, остальные — утонули. Инспектора охотнадзора Александра Беляева, который обнаружил трупы, вынуждают уволиться с работы. Об этом он сам рассказал новостному порталу NGS24.RU.

Автор:  предоставлено NGS24.RU Александром Беляевым

Это произошло еще в начале месяца. По словам Беляева, он приехал на берег реки и увидел там туши молодых северных оленей. По подсчетам инспектора — 56 мертвых особей. 17 оленей убиты огнестрельными выстрелами, остальные — утонули.

«Я вызвал на место ветеринарного инспектора. Он почему-то занизил число оленей, убитых огнестрелом, — сказал, что на других не увидел следов выстрелов и поэтому счел их просто погибшими. Позже приехала полиция. Я пытался убедить их забрать туши оленей как вещдоки, они сказали, что забирать их не будут. Осмотрели место, опросили меня и уехали. На утро этих оленей на месте уже не было», — рассказал NGS24.RU Александр Беляев.

Он объяснил, что охотиться на оленей можно, если есть лицензия, но по ним нельзя стрелять, если они бегут в воде. Так как таком случае животное находится в заведомо беспомощном положении. Убийство животных неизбежно приведет к уменьшению численности особей, а это — еда и заработок малых народов Севера.

Теперь инспектора вынуждают уволиться «третьи лица». Хотя он просто хотел защитить животных и людей. Давление на Александра Беляева оказывается именно с того дня, как на берегу реки нашли массово погибших оленей. 

Автор:  предоставлено NGS24.RU Александром Беляевым
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.