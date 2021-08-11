В Красноярском крае нашли 56 мертвых оленей. Инспектора охотнадзора вынуждают уволиться

В поселке Хатанга на севере Красноярского края нашли 56 мертвых оленей, 17 из них были застрелены из ружья, остальные — утонули. Инспектора охотнадзора Александра Беляева, который обнаружил трупы, вынуждают уволиться с работы. Об этом он сам рассказал новостному порталу NGS24.RU.

Это произошло еще в начале месяца. По словам Беляева, он приехал на берег реки и увидел там туши молодых северных оленей. По подсчетам инспектора — 56 мертвых особей. 17 оленей убиты огнестрельными выстрелами, остальные — утонули.

«Я вызвал на место ветеринарного инспектора. Он почему-то занизил число оленей, убитых огнестрелом, — сказал, что на других не увидел следов выстрелов и поэтому счел их просто погибшими. Позже приехала полиция. Я пытался убедить их забрать туши оленей как вещдоки, они сказали, что забирать их не будут. Осмотрели место, опросили меня и уехали. На утро этих оленей на месте уже не было», — рассказал NGS24.RU Александр Беляев.

Он объяснил, что охотиться на оленей можно, если есть лицензия, но по ним нельзя стрелять, если они бегут в воде. Так как таком случае животное находится в заведомо беспомощном положении. Убийство животных неизбежно приведет к уменьшению численности особей, а это — еда и заработок малых народов Севера.

Теперь инспектора вынуждают уволиться «третьи лица». Хотя он просто хотел защитить животных и людей. Давление на Александра Беляева оказывается именно с того дня, как на берегу реки нашли массово погибших оленей.