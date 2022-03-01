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В Красноярском крае и Новосибирской области отменяют QR-коды о вакцинации

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С 1 марта требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг в Красноярском крае отменены. Согласно изменениям в Красноярском крае, там больше не нужно предъявлять QR-код с 1 марта не только при посещении торгово-развлекательных центров, в общепите, салонах индустрии красоты, театрах и кинотеатрах, библиотеках, а также при посещении спортивных мероприятий. QR-код больше не нужно предъявлять при заселении в гостиницу и на базы отдыха. Помимо этого, можно свободно посещать спортивные объекты - бассейны, фитнес-центры, спортивные залы.

Отменяются и ограничения в Красноярском крае по заполняемости залов на культурных и спортивных мероприятиях. Посещать ТРЦ и общепит теперь могут и подростки до 18 лет. Отменены ограничения, касающиеся работы ночных клубов и танцполов в организациях общественного питания.

Отменен режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет. Помимо этого, утратили силу рекомендации о переводе на дистанционный режим работы работающих граждан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

В Новосибирской области часть ограничений снимут 6 марта, ещё часть – 15 марта. Об этом 1 марта объявил глава региона Андрей Травников. «Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, как и прогнозировалось, пошла на спад. Оперативный штаб поручил готовить новое решение о снятии ограничений. Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта», — цитирует губернатора официальный Telegram-канал областного правительства.

Томский губернатор Сергей Жвачкин пока молчит об отмене QR-кодов.

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