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Главная Новости В Красноярске загорелось здание телекомпании «Афонтово»
Новости

В Красноярске загорелось здание телекомпании «Афонтово»

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В здании красноярского телеканала «Афонтово» произошел пожар, сообщила компания на официальных страницах в социальных сетях.

«По предварительным данным, загорелось подвальное помещение.  Площадь возгорания — 20 квадратов. 58 человек самостоятельно эвакуировались, ещё двоих спасли пожарные», — говорится в сообщении телекомпании.

По словам очевидцев, которые приводит Telegram-канал Борус, от здания поднимался густой черный дым, но открытого огня не было видно. На месте, по данным МЧС, работали 11 единиц техники и 34 пожарных, им удалось локализовать огонь.

Добавим, «Афонтово» - частная телекомпания, которая начала вещание в Красноярске в 1993 году. После закрытия Телекомпании ТВ2 многие журналисты и медиа-менеджеры переехали в Красноярск и работали в «Афонтово». В марте 2015 года холдинг и канал возглавила Светлана Середа, которая была гендиректором ТВ2, а главным редактором канала стала экс-журналистка ТВ2 Ольга Дубровская. Также ведущими на канале работали томские журналистки Юлия Бычкова и Клавдия Стельмахович. На данный момент они в телекомпании «Афонтово» не работают.

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