В Красноярске загорелось здание телекомпании «Афонтово»

В здании красноярского телеканала «Афонтово» произошел пожар, сообщила компания на официальных страницах в социальных сетях.



«По предварительным данным, загорелось подвальное помещение. Площадь возгорания — 20 квадратов. 58 человек самостоятельно эвакуировались, ещё двоих спасли пожарные», — говорится в сообщении телекомпании.

По словам очевидцев, которые приводит Telegram-канал Борус, от здания поднимался густой черный дым, но открытого огня не было видно. На месте, по данным МЧС, работали 11 единиц техники и 34 пожарных, им удалось локализовать огонь.