В Красноярске задержали школьников за рассылку сообщений о лжеминировании

В Красноярске задержали школьников, которые отправляли сообщения о лжеминировании, пишет тг-канал Baza. Подростки пояснили, что таким образом они просто шутили и никаких заказчиков у них не было.

По информации издания, правоохранители вышли на школьников через электронную почту.

«Кроме того, о своих приколах они рассказывали друзьям. Сейчас с задержанными работают сотрудники ЦПЭ – не исключено, что школьники отправляли сообщения не только по родному краю, но и по всей России», – пишет Baza.

Напомним, волна лжеминирований по всей России началась на прошлой неделе. В Красноярске 13-14, а также 17-18 января эвакуировали несколько десятков школ. 18 января полиция Красноярска взяла под круглосуточную охрану все школы Красноярска, параллельно правоохранители начали возбуждать уголовные дела по каждому факту ложных сообщений. Ранее появился текст письма, которое неизвестный разослал в красноярские школы. Автор сообщения угрожал террором и требовал выкуп в 2 млн евро.

В Томске сообщение о минировании пришло в местное отделение «Единой России», на место приехали силовики, не обнаружившие в здании взрывных устройств. Больше минирование не повторялось, неизвестно, выдвигал ли автор письма какие-либо требования.

В январе звонки о «минированиях» поступали в Свердловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской и других областях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начальникам региональных управлений СК провести проверки по этим происшествиям.