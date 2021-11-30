В Красноярске уничтожили 1,5 тонны сырья для колбасы с африканской чумой

В Красноярске уничтожили 1,5 тонны животного белка «Белкотон 96», в котором было обнаружено ДНК вируса африканской свиной чумы. Как пишут Дела.ру, этот животный белок используют в качестве эмульгатора при производстве колбасы.

Специалистами Управления Россельхознадзора были отобраны пробы продукции. По результатам исследований лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» в пробах продукции белка животного «Белкотон 96» было установлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней, — сообщило краевое управление Россельхознадзора.

В ведомстве также рассказали, что на склады красноярских фирм 1,5 тонны белка попали из подмосковья. На территории инфицированных объектов двух предприятий указом губернатора Александра Усса введен карантин.

В Россельхознадзоре пояснили, что африканская чума свиней — это высокозаразная инфекция, распространяющаяся среди домашних свиней и диких кабанов. Она не опасна для человека, но наносит экономический ущерб животноводческой отрасли.