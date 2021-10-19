В Красноярске стая бездомных собак набросилась на восьмилетнюю девочку

На улице Глинки в Красноярске свора бездомных собак набросилась на восьмилетнюю девочку, сообщает «ТВК Красноярск». По информации очевидцев, на месте происшествия остались разорванные вещи и волосы девочки. В настоящий момент ребенок находится в больнице.

Как рассказали изданию местные жители, все произошло вчера вечером. Девочка гуляла во дворе школы №50, которая на данный момент находится на ремонте. Во время этой прогулки на ребенка набросилась стая чипированных бездомных псов.

«Соседи смогли отбить девочку, она, бедная, в одних плавочках сидела на скамейке. Плакала. Мы сегодня с утра ходили и увидели этот ужас. Они ее просто рвали. Там валяется разодранная одежда, волосы, шапочка», — рассказала «ТВК Красноярск» местная жительница Евгения.

По словам местных, псы появились на территории школы недавно. Возможно, что животных привезли. Они агрессивны и кидаются на всех, кто проходит мимо.