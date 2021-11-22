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В Красноярске рыбаки чуть не уплыли на оторвавшейся от берега льдине

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На севере Красноярского края рыбаки чуть не уплыли на оторвавшейся от берега льдине. Видео с места происшествия опубликовал паблик Енисейска и Енисейского района.

ЧП произошло на Енисее в районе поселка Стрелка. Несколько человек рыбачили и для этого вышли на льдину, которая откололась. Рыбаки стали прыгать через образовавшуюся полынью. Один из них попал в ледяную воду, откуда его вытащили товарищи.

Как правильно и безопасно вести себя, если вы попали на лед:

♦нельзя выходить на лед, когда на улице темно или плохая видимость из-за тумана или снега;

♦запрещается проверять прочность льда, ударяя по нему ногами;

♦нужно помнить, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым слоем снега (в таких местах вода замерзает намного медленнее);

♦также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. Если наступить на эти места, то лед может сразу же треснуть;

♦если по каким-то причинам под ногами затрещал лед и стала образовываться трещина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и бежать. Необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место.

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