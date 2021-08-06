В Красноярске ребенка унесло потоком дождевой воды

В красноярском микрорайоне Солнечный мальчик не смог перейти дорогу – его смыло потоком дождевой воды. Местные жители пишут в соцсетях, что после дождей микрорайон топит регулярно.

На опубликованном в паблике микрорайона видео мальчика сбивает с ног потоком дождевой воды. Друзья пытаются ему помочь, но выбраться у ребенка не получается. Течение относит мальчика на несколько метров, где ему удается зацепиться за тротуар и выбраться из потока.