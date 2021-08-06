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Главная Новости В Красноярске ребенка унесло потоком дождевой воды
Новости

В Красноярске ребенка унесло потоком дождевой воды

ТВ2
ТВ2 ТВ2
31 минуту назад

В красноярском микрорайоне Солнечный мальчик не смог перейти дорогу – его смыло потоком дождевой воды. Местные жители пишут в соцсетях, что после дождей микрорайон топит регулярно.

На опубликованном в паблике микрорайона видео мальчика сбивает с ног потоком дождевой воды. Друзья пытаются ему помочь, но выбраться у ребенка не получается. Течение относит мальчика на несколько метров, где ему удается зацепиться за тротуар и выбраться из потока. 

 

В комментариях под видео местные жители пишут, что микрорайон постоянно топит и требуют обратить внимание на проблему чиновников и депутатов.  

Добавим, на улице 60 лет образования СССР дождевой поток сбил человека с велосипедом и понес его по дороге навстречу машинам. Видео размещено на сайте красноярского канала ТВК.

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