В Красноярске ребенка унесло потоком дождевой воды
В красноярском микрорайоне Солнечный мальчик не смог перейти дорогу – его смыло потоком дождевой воды. Местные жители пишут в соцсетях, что после дождей микрорайон топит регулярно.
На опубликованном в паблике микрорайона видео мальчика сбивает с ног потоком дождевой воды. Друзья пытаются ему помочь, но выбраться у ребенка не получается. Течение относит мальчика на несколько метров, где ему удается зацепиться за тротуар и выбраться из потока.
В комментариях под видео местные жители пишут, что микрорайон постоянно топит и требуют обратить внимание на проблему чиновников и депутатов.
Добавим, на улице 60 лет образования СССР дождевой поток сбил человека с велосипедом и понес его по дороге навстречу машинам. Видео размещено на сайте красноярского канала ТВК.