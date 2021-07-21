В Красноярске открылось кафе для сусликов

В Красноярске на острове открылся «СусликПаб» — кафе для сусликов, пишет «Интерфакс». Грызунов будут кормить семечками, морковью и ягодами.

Открыла кафе молодежная организация «Центр технического проектирования».

«Суслики за последние несколько лет стали настоящими символами не только острова, но и всего города. По данным ученых Сибирского Федерального университета, на острове проживает около 4 тысяч грызунов. Ну, а кормление сусликов — это любимая забава посетителей острова», — рассказал собеседник агентства.

Идея паба для сусликов возникла в 2020 году. Активисты поставили на острове домик, на котором написали, какую еду сусликам категорически запрещено давать, а какую можно.

«СусликПаб» простоял все лето. Правда, однажды его разрушили вандалы, и мы его реставрировали, осенью кафе демонтировали на зимнее хранение (на время спячки сусликов), а в этом году приняли решение снова поставить», — сказал собеседник агентства.