{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В Красноярске открылось кафе для сусликов
Новости

В Красноярске открылось кафе для сусликов

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В Красноярске на острове открылся «СусликПаб» — кафе для сусликов, пишет «Интерфакс». Грызунов будут кормить семечками, морковью и ягодами.

Автор:  https://twitter.com/MARK1_3

Открыла кафе молодежная организация «Центр технического проектирования». 

«Суслики за последние несколько лет стали настоящими символами не только острова, но и всего города. По данным ученых Сибирского Федерального университета, на острове проживает около 4 тысяч грызунов. Ну, а кормление сусликов — это любимая забава посетителей острова», — рассказал собеседник агентства.

Идея паба для сусликов возникла в 2020 году. Активисты поставили на острове домик, на котором написали, какую еду сусликам категорически запрещено давать, а какую можно.

«СусликПаб» простоял все лето. Правда, однажды его разрушили вандалы, и мы его реставрировали, осенью кафе демонтировали на зимнее хранение (на время спячки сусликов), а в этом году приняли решение снова поставить», — сказал собеседник агентства.

 
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.