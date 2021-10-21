В Красноярске нашли мертвым сбежавшего из детдома подростка. СК начал проверку

Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия начал проверку после гибели 16-летнего подростка, который вместе с другом сбежал из детского дома в Лесосибирске.

Как сообщает ведомство, тело подростка нашли на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» 15 октября. По предварительным данным, подросток запнулся о бордюр и упал, после чего умер на месте. Сейчас следователи проводят проверку для установления точной причины смерти.

Kras Mash пишет, что воспитанник детдома сбежал из учреждения вечером 13 октября. Вечером он вышел на улицу в шортах и майке, а его друг ждал за воротами с тёплой одеждой.