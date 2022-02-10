В Красноярске будут судить руководство ребцентра, где издевались над подопечными

Следователи Красноярского края и Хакасии завершили расследование уголовного дела в отношении трех директоров в возрасте 32 и 40 лет и двух сотрудников социального центра 35-ти и 36-ти лет «Спарта». Их обвиняют в незаконном лишении 16 красноярцев свободы, а также похищении по предварительному сговору. Об этом говорится на сайте СУ СКР по Красноярскому краю.

«По данным следствия, в 2015 году обвиняемые организовали на территории села Талое Ирбейского района Красноярского края Автономную некоммерческую организацию Центр социальной помощи «Спарта» для реабилитации лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. До 2017 года, действуя организованной группой, с целью извлечения материальной выгоды под видом реабилитации лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, обвиняемые причиняли реабилитантам центра телесные повреждения, ограничивали их в еде и лишали сна, обливали холодной водой на улице, в том числе и в зимний период, а также создали условия, исключающие возможность зависимым лицам покинуть центр по собственной воле», — говорится на сайте ведомства.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек, среди них одна несовершеннолетняя девушка. Стоимость реабилитации зависимых лиц варьировалась от 5 до 20 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.