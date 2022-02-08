В компании, отвечающей за вывоз мусора в Новосибирске, введена процедура банкротства

«Экология-Новосибирск» подала иск о самобанкротстве. Обязательства компании оценивались в 1,85 млрд рублей. В дело зашел один из крупнейших подрядчиков «Экологии» — ООО «ЛаТранс». Фирма не раз заявляла, что регоператор не выплачивает долги и выставила требования на 150,5 млн рублей.

В компании «Экология-Новосибирск» введена процедура банкротства, сообщается на сайте Арбитражного суда. Фирма отвечала за вывоз мусора в Новосибирске, была одним из регоператоров в Томской области.

По данным на конец декабря, только по вступившим в силу решениям судов региональный оператор должен вернуть кредиторам около 500 млн рублей. На рассмотрении находятся иски еще почти на 400 млн. В случае банкротства регоператора все его долги перед перевозчиками, полигонами и потребителями лягут на областной бюджет. В самой группе «ВИС» утверждают, что процедура банкротства позволит «поэтапно» рассчитаться с кредиторами и провести текущие платежи (зарплату и расчеты с перевозчиками).

ООО «Экология-Новосибирск» на 75% принадлежит ООО «Компания проектного финансирования», которая входит в группу «ВИС» — ее структуры зарегистрированы в Ленинградской области. АО группа «ВИС» владеет Игорь Снегуров. Ранее в числе собственников числился Дмитрий Рябов, который работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга. Впрочем представители компании заявляли о выкупе доли Рябова Игорем Снегуровым.

«Экология-Новосибирск» работала и в Томской области. Компания без конкурса стала региональным оператором в четвертой зоне деятельности, куда входят Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский район и город Кедровый. В декабре 2020 «Экология-Новосибирск» разорвала контракт с регионом, сославшись на невыгодный тариф. На ее место пришел новый регоператор «Транспортные коммунальные системы», но и он спустя год отказался от работы в четвертой зоне по «финансовым обстоятельствам».

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