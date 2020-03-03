Добрые новости
03 марта,
2020
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Новости

В Колпашевской больнице отработали порядок действий при поступлении пациентов с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Колпашевской городской больнице прошли лекция и учения по действиям при поступлении пациента с подозрением на заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Инстаграме лечебного учреждения.

В Колпашевской больнице отработали порядок действий при поступлении пациентов с коронавирусом
Фото: instagram.com/kolpashrb/

Ранее замгубернатора по соцполитике Иван Деев рассказывал, что в Томске людей с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 3. Сейчас отделение работает в формате медицинского изолятора, пациенты с обычными инфекционными болезнями переведены в другую клинику.


Те же граждане, которые въехали на территорию Томской области и при этом не имеют каких-либо симптомов инфекции, находятся под наблюдением: к ним каждый день приходят врачи. Наличие коронавирусной инфекции ни у кого не подтвердилось.

Фото: instagram.com/kolpashrb/
Фото: instagram.com/kolpashrb/
Фото: instagram.com/kolpashrb/
Фото: instagram.com/kolpashrb/
Фото: instagram.com/kolpashrb/
Фото: instagram.com/kolpashrb/
Фото: instagram.com/kolpashrb/
Фото: instagram.com/kolpashrb/

В мире количество заразившихся вирусом превысило 90 тысяч человек. Погибли 3116 человек. 48 тысяч человек излечились от болезни. Основными очагами инфекции, помимо Китая, остаются Южная Корея (4812 заболевших и 28 погибших), Италия (2036 заболевших и 52 погибших) и Иран (1501 заболевший и 66 погибших).


В России официально зарегистрированы шесть случаев заболевания.

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