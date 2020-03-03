В Колпашевской больнице отработали порядок действий при поступлении пациентов с коронавирусом

В Колпашевской городской больнице прошли лекция и учения по действиям при поступлении пациента с подозрением на заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Инстаграме лечебного учреждения.

Ранее замгубернатора по соцполитике Иван Деев рассказывал, что в Томске людей с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 3. Сейчас отделение работает в формате медицинского изолятора, пациенты с обычными инфекционными болезнями переведены в другую клинику.





Те же граждане, которые въехали на территорию Томской области и при этом не имеют каких-либо симптомов инфекции, находятся под наблюдением: к ним каждый день приходят врачи. Наличие коронавирусной инфекции ни у кого не подтвердилось.