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11 февраля,
2020
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Новости

В Колпашеве при пожаре в частном доме погибла женщина

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Пожар произошел вечером 10 февраля в деревянном доме в Колпашеве. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело женщины, еще четыре человека, в том числе два ребенка, доставлены в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Пожар в Колпашеве
Пожар в Колпашеве
Фото: телевидение Колпашева

«По предварительным данным, 10 февраля 2020 года в вечернее время в г. Колпашево Томской области произошло возгорание в частном жилом бревенчатом доме. При тушении пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Четверо человек госпитализированы: 43-летние супруги, их 14-летний сын и 12-летняя дочь. Погибшая являлась сестрой хозяйки дома», — говорится в сообщении.


Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Причина пожара устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.   

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