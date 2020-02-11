В Колпашеве при пожаре в частном доме погибла женщина

Пожар произошел вечером 10 февраля в деревянном доме в Колпашеве. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело женщины, еще четыре человека, в том числе два ребенка, доставлены в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

«По предварительным данным, 10 февраля 2020 года в вечернее время в г. Колпашево Томской области произошло возгорание в частном жилом бревенчатом доме. При тушении пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Четверо человек госпитализированы: 43-летние супруги, их 14-летний сын и 12-летняя дочь. Погибшая являлась сестрой хозяйки дома», — говорится в сообщении.





Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Причина пожара устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.