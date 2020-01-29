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29 января,
2020
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Новости

В Колпашеве начали рассматривать дело женщины, заморившей голодом своего ребенка

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Колпашеве началось выездное судебное заседание Томского областного суда по уголовному делу в отношении жительницы Тогура, которая заморила голодом своего пятимесячного ребенка. Об этом сообщает Телевидение Колпашева.

В Колпашеве начали рассматривать дело женщины, заморившей голодом своего ребенка

«30-летняя жительница Тогура обвиняется в убийстве пятимесячного ребенка, совершенного с особой жестокостью. В мае 2019 года женщина родила ребенка, но не обеспечивала ему надлежащий уход. Не проводила медицинские осмотры, не соблюдала предписание врачей по развитию новорожденного. Не пускала в дом врачей поликлиники и патронажную медсестру. Женщина также лишала ребенка пищи и воды. В результате в декабре 2019 года ребенок умер», — говорится в сообщении телекомпании.


Свою вину женщину признала и рассказала, что имевший физиологическую патологию ребенок стал для нее обузой. Она утратила к нему материнские чувства и не видела смысла в его выхаживании. Ранее обвиняемая была лишена родительских прав в отношении двух своих несовершеннолетних детей. В настоящее время ее лишили прав в отношении оставшихся четырех детей.


В ближайшее время женщине вынесут приговор.

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