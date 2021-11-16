В Колпашево будут судить женщину, случайно застрелившую своего сожителя

Уголовное дело жительницы города Колпашево, которая по неосторожности убила своего сожителя, направлено для рассмотрения в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Известно, что в июне 2021 года 36-летняя женщина находилась дома со своим сожителем. По его просьбе, она заряжала пневматическую винтовку калибра 4.5 мм. Однако, не обладая необходимыми знаниями правил и навыками по обращению с оружием, женщина случайно нажала пальцем на спусковой крючок и выстрелила в область грудной клетки мужчины. От полученного пулевого ранения он скончался в скорой по пути в медучреждение.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колпашевский городской суд Томской области. Ее будут судить за преступление, предусмотренное ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).