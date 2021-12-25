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В Колпашеве мужчина предлагал пенсионерам купить подарки к Новому году и обкрадывал их

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В дежурную часть Колпашева обратились местные жители 1934 и 1925 года рождения и рассказали, что их обокрал мужчина, который продавал подарки к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Как рассказали потерпевшие, к ним домой пришёл незнакомец и предложил приобрести подарки к наступающему празднику. Молодой человек настойчиво предлагал купить различную мелкую бытовую технику, кухонные приборы, постельное бельё и детские игрушки. Доверившись мужчине, граждане пустили его домой, где он раскладывал имеющиеся у него товары. После того, как продавец ушёл, пожилые люди обнаружили пропажу денежных средств», — говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый молодой человек 1994 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в квартирах потерпевших, и отвлекая их внимание похищал из верхней одежды и сумок деньги. Всего ему удалось украсть 150 тысяч рублей. При этом в одном из случаев хищения денежных средств, злоумышленник, перед уходом, подарил пенсионеру праздничную открытку.

Всю сумму похищенных денег полицейские изъяли и вернули владельцам.  

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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