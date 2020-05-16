В клиники СибГМУ поступили первые пациенты с COVID-19

В клиники Сибирского государственного медицинского университета поступили первые пациенты с COVID-19. Об этом сообщила ректор СибГМУ Ольга Кобякова в своем телеграм-канале.

«Коечная мощность нашего госпиталя – до 90 коек. Запуск будет проводиться поэтапно по мере заполнения. Особенностью респираторного госпиталя СибГМУ является то, что к нам будут переводиться пациенты из других больниц с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Начали работать с 8-часовых смен медицинского персонала. Дальше посмотрим. 12 часов – очень тяжело физически и морально. Шесть часов – посчитали неудобно, так как происходят частые пересменки. Подавляющее большинство медицинского персонала – сами сотрудники клиник СибГМУ. Прежде всего госпитальной терапии и двух реанимаций. Но не только. Главная медицинская сестра госпиталя ранее работала в офтальмологической клинике СибГМУ», — отметила Ольга Кобякова.

Госпиталь рассчитан на 90 коек, пока 63 койки обеспечены кислородом. Пациенты будут поступать в этот госпиталь из Медсанчасти № 2, Городской больницы № 3 им. Б. И. Альперовича и других центральных районных больниц Томской области.

Респираторный госпиталь СибГМУ расположен по адресу Ленина, 4/1. Это современное 7-этажное здание, пишет Ольга Кобякова. Оно надежно изолировано от других подразделений университета.

Возглавил госпиталь Андрей Юрьевич Диш – анестезиолог-реаниматолог с более чем 20-летним стажем. В госпитале пациентам с COVID-19 будет оказываться терапевтическая и реанимационная помощь.





В качестве врачей-стажеров, среднего и младшего медицинского персонала в работе госпиталя примут участие более 40 ординаторов и студентов медуниверситета. Ольга Кобякова отметила, что зарплата у врача-стажера в «красной зоне» будет составлять порядка 170 000 рублей на ставку в месяц.





«Со всеми студентами встречалась лично, – пишет Ольга Кобякова. — Просила помочь. Рассказывала, что будет трудно. Но, конечно, деньги не должны быть главным и единственным мотивом. Откликнулись. Спасибо».





Часть сотрудников будут жить в гостинице, чтобы не подвергать опасности своих близких. Гостиницу предоставила администрация Томской области. На смену и со смены медработников будут возить на автотранспорте. Персоналу категорически запретили проносить внутрь «красной зоны» свои мобильные телефоны.





Для родственников пациентов открыли отдельную горячую линию, где можно получить всю информацию: +7 (913) 851-04-24 с 13.00 до 15.00.





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