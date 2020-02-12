В томской клинике Недзельского украли куб для пожертвований на бездомных животных

Неизвестный мужчина украл куб для пожертвований зоозащитной организации «Содружество», который был размещен на входе в клинику Недзельского. Информация о краже была опубликована в официальной группе «Содружества» в соцсети «ВКонтакте».

«11.02.2020 был украден куб для пожертвований! Время совершения кражи – в 12.40 дня. Камеры зафиксировали подозреваемого в краже, написано заявление в полицию. Обидно, что остаются еще такие «люди», которые готовы забрать у беззащитных».

В пресс-службе отметили, что возбуждено уголовное дело по факту кражу куба для пожертвований. В совершении преступления подозревается мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, возраст 40-45 лет, который был одет в темную вязаную шапку с помпоном, зимнюю куртку с меховым воротником, штаны темного цвета, черные ботинки.







Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба обращаться по телефону 8(3022) 44-42-26 или в дежурную часть ОМВД России по Советскому району.

