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20 июля,
2020
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В Киеве открыли памятник журналисту Павлу Шеремету

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Киеве открыли памятник журналисту Павлу Шеремету. Памятник установили сегодня, 20 июля, в четвертую годовщину его смерти.

В Киеве открыли памятник журналисту Павлу Шеремету
Фото: Арина Бородина

В украинских СМИ отмечается, что мемориал создал украинский скульптор Назар Билык. Памятник представляет собой смятый лист бумаги с именем и фамилией погибшего журналиста. На открытие пришли коллеги и друзья Шеремета, они потребовали найти и наказать виновных в его смерти.


Напомним, что 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина главы портала «Украинская правда» Алены Притулы, за рулем которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте. В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста задержаны. По его словам, к преступлению причастны по меньшей мере пять человек. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации на Украине.


Павел Шеремет родом из Минска. Он успел поработать в трех странах –​ Белоруссии, России и Украине – и власти каждой критиковал. В Минске в конце 1990-х он был арестован и провел в тюрьме три месяца. Позже белорусский президент Александр Лукашенко лишил Шеремета гражданства. В 2014 году переехал в Киев, где открыто писал о проблемах в стране, хотя и верил в перемены и сочувствовал народу Украины.  В 2017 году журналистка Мелани Бачина сняла фильм про Павла Шеремета.

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