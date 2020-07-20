В Киеве открыли памятник журналисту Павлу Шеремету

В украинских СМИ отмечается, что мемориал создал украинский скульптор Назар Билык. Памятник представляет собой смятый лист бумаги с именем и фамилией погибшего журналиста. На открытие пришли коллеги и друзья Шеремета, они потребовали найти и наказать виновных в его смерти.







Напомним, что 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина главы портала «Украинская правда» Алены Притулы, за рулем которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте. В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста задержаны. По его словам, к преступлению причастны по меньшей мере пять человек. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации на Украине.







Павел Шеремет родом из Минска. Он успел поработать в трех странах –​ Белоруссии, России и Украине – и власти каждой критиковал. В Минске в конце 1990-х он был арестован и провел в тюрьме три месяца. Позже белорусский президент Александр Лукашенко лишил Шеремета гражданства. В 2014 году переехал в Киев, где открыто писал о проблемах в стране, хотя и верил в перемены и сочувствовал народу Украины. В 2017 году журналистка Мелани Бачина сняла фильм про Павла Шеремета.

