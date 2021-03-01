В Кемеровской области запретили все виды охоты

В Кузбассе с 1 марта запретили все виды охоты. Запрет вводится для учета и сохранения популяции диких животных и будет действовать до 4 апреля.

Ограничение временное, проводится ежегодно для того, чтобы сохранить популяцию диких животных, – сообщает департамент по охране объектов животного мира Кузбасс. Также ежегодно проводится маршрут учета охотничьих ресурсов – мы определяем численность охотничьих животных, чтобы потом установить лимиты на их добычу. Результаты учета текущего года будут известны к концу марта.

За соблюдением запрета будут следить сотрудники департамента, Гостехнадзора, полиции и ГИБДД. Нарушителей будут штрафовать на суммы от 500 до четырех тысяч рублей, также возможна конфискация орудия охоты и лишение права на охоту сроком до двух лет. Браконьерам, уже добывшим животное, грозит штраф до миллиона и лишение свободы.





Напомним, в прошлом году в Томской области впервые за 60 лет отменили сезон весенней охоты. Причиной отмены губернатор Сергей Жвачкин назвал пандемию коронавируса. Ранее томские охотники просили главу региона не закрывать охотничий сезон. В коллективном обращении они утверждали, что охота носит индивидуальный характер, а запрет на нее нанесет урон охотхозяйствам Томской области.



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