Добрые новости
06 августа,
2020
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Новости

В Кемеровской области вновь закрывают магазины, рестораны и парикмахерские

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В пяти городах Кемеровской области вновь ввели ограничения из-за коронавируса, сообщает региональный оперштаб. За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 96 случаев заражения коронавирусом — это рекордные цифры за период распространения инфекции. 

В Кемеровской области вновь закрывают магазины, рестораны и парикмахерские

Значительные ограничения вводятся в Междуреченске. Там закроются торговые центры, а также объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. При этом работать продолжат расположенные в ТРЦ продуктовые магазины, аптеки, отделения банков и салоны связи. Обслуживать покупателей будут также расположенные в ТРЦ магазины непродовольственных товаров, имеющие площадь торгового зала до 400 квадратных метров и отдельный выход на улицу. Кроме того, в Междуреченске временно закроют аттракционы и салоны красоты. 

По информации пресс-службы правительства региона, ограничения вводятся также в Новокузнецке, Мысках, Осинниках и Калтане. В Междуреченске и этих населенных пунктах заведения общепита будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и навынос, а также в режиме доставки. Работа залов кафе и ресторанов, расположенных в помещениях, приостановлена.

Во всех пяти городах закрыли хореографические кружки и секции, летние кинотеатры, культурно-досуговые учреждения. Власти Кузбасса также временно приостановили работу крытых спортивных объектов, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры и фитнес-залы. Спортивные тренировки разрешены только на открытых площадках и стадионах. Отделы МФЦ «Мои документы» принимают граждан по предварительной записи.


Из-за рекордного прироста заболевших COVID-19 в Кемеровской области все временные ограничения продлятся до 20 августа, при этом режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 августа. На въезде в Кемеровскую область стоят блокпосты, а контроль за соблюдением масочного режима усиливается.


По данным на 6 августа, всего в регионе медицинскую помощь получают 1335 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8017 человек.



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